Kuzular Anneleriyle Buluştu - Son Dakika
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Kuzular Anneleriyle Buluştu

Sivas'ta kuzular, anneleriyle mayıs ayında buluştu, anlar dron ile görüntülendi.

09.05.2025 14:05
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Yüzlerce kuzu annesiyle buluştu, o anlar dron ile böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta baharın müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluşması, değişken hava şartları nedeniyle Mayıs ayında yapıldı. Koyunların kuzularıyla buluştuğu anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ağıllarda yetiştirilen koyunlar, kış aylarında doğum gerçekleştirdi. Doğan kuzular, belirli büyüklüğe ulaştı. Baharın gelmesiyle birlikte koyun ve kuzuların renkli buluşması gerçekleşti. Her yıl nisan ayında gerçekleşen koyun ve kuzu buluşması, değişken hava şartları nedeniyle bu yıl mayıs ayında yapıldı. Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştu. Kuzuların kokularından tanıdıkları anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Buluşma anı dron ile havadan görüntülendi.

İşletme ile ilgili bilgiler veren Ulaş TİGEM Müdürü Ali Ceran, "Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ulaş ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 71 bin 427 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bunların 50 bin dekarı tarla faaliyetleri için kullanılmakta diğerleri ise kültür dışı ve mera alanı oluşturmaktadır. İşletmemizde küçükbaş koyun ve köpek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Küçükbaşta Kangal Akkaraman dediğimiz bu bölgede kedini öne çıkarmış verim açısından et ve süt kombinasyonu olan diğer mevcut koyunlara göre kaburga sayısı fazla olup verimli olan bir ırk yetiştiriyoruz. Bu sene 7 bin 700 ana olmak üzere toplam 19 bin 500 küçükbaş mevcudumuz var" dedi.

"Annelik duygusu ve yavru hissiyatı ile gerçekleşen bir an"

Koyunların kuzularını kokusundan bulduğunu ifade eden Ceran, "Kuzular annelerini hem seslerinden hem kokularından hızlı bir şekilde duyuları ile birlikte bulup annesine kavuşmaktadırlar. Kuzularımız şu anda meralarımız çok iyi olduğu için meralarımızda da otlatmaktayız. Biz her ne kadar eskiden beri bu işin içinde olsak da her gördüğümüz kuzu-anne buluşmasında ilk gördüğümüz heyecan ve sevinci yaşıyoruz. Kuzu-anne buluşması doğal olduğu gibi gösterişten uzak ve hayvanların fıtratına uygun olarak annelik duygusu ve yavru hissiyatı ile gerçekleşen bir andır. Şahit olduğumuz en güzel sahnelerden bir tanesi de anne-kuzu buluşmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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