La Porte'de Boru Hattı Patladı - Son Dakika
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La Porte'de Boru Hattı Patladı

Texas'ta boru hattı yangını söndürüldü, tahliye edilenler geri dönmeye başladı. Olay kaza şeklinde.

20.09.2024 12:51
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DEER ABD'nin Texas eyaletinin La Porte kentinde boru hattının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

ABD basınındaki haberlere göre, 17 Eylül'de başlayan boru hattı yangınının itfaiye görevlilerince söndürülmesi sonrası bölgeden tahliye edilenler de geri dönmeye başladı.

Yetkililer, alevlerin yakınında kalan bir araçta insan kalıntıları bulunduğunu belirtti.

Müfettişler, yangının, söz konusu aracın sürücüsünün bir otoparkın yanındaki çitten geçerek yer üstündeki bir vanaya çarpmasının ardından başladığını söyledi.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan ön incelemelerde olayın terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Energy Transfer şirketi, olayın kaza olduğunu açıkladı

Energy Transfer şirketi, La Porte kentindeki boru hattının patlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, olayı bir kaza olarak nitelendirdi.

Yetkililer, konuyla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yangında posta kutuları ve araçlar kısmen eridi

Boru hattının yakınında bulunan bölgede posta kutuları ve araçlar yangın sebebiyle kısmen erirken, bir park ise kömürleşerek tahrip oldu.

51 yaşındaki Diane Hutto, evinin ciddi şekilde hasar gördüğünü ifade ederek, "Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Hutto, bu tür tesislerin yakınında yaşamanın her zaman bir endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, "Artık burada yaşamak istediğimi sanmıyorum. Burada kalmaktan çok korkuyorum." ifadesini kullandı.

17 Eylül'de La Porte kentindeki boru hattının patlaması sonucu yangın çıkmış, bölgeden en az 1000 hane tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel La Porte'de Boru Hattı Patladı - Son Dakika

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