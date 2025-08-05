Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karar verdiği aktarılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirerek "ülkeyi felakete sürüklediğini" söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ana muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun Gazze saldırılarına ilişkin planları ele aldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'yu sert sözlerle eleştiren Lapid, Gazze'yi tamamen işgalin İsrail'i uluslararası alanda tecrit edeceğini ve saldırılar sonrası yeniden yapılanma için bölge ülkelerinden gelebilecek desteğin önünü keseceğini belirtti.

Lapid, Netanyahu hükümetinin izlediği yolun Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin belki de İsrail ordusunun saldırılarıyla öldürülmesine yol açacağını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin tamamını işgal karşılığında "iki milyon Filistinliyi yöneteceklerini" savunan Lapid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Filistinlilerin) elektrik ve su faturalarını ödeyeceğiz, İsrailli vergi mükelleflerinin parasıyla onlara okul ve hastane inşa edeceğiz. İlhak ederseniz, ödersiniz. O andan itibaren her şey bizim sorumluluğumuzda."

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karar verdiğini ve yarın Lapid'le bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Netanyahu, akşam saatlerinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle Gazze saldırılarına ilişkin planların ele alındığı üç saat süren daraltılmış güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'ye saldırıların devamına ilişkin seçenekleri hükümete sunduğu, ordunun güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğu bildirilmişti.