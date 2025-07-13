Lapseki\'de Kurtarılan Tekne

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı.
Umurbey Feneri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, içerisinde 1 kişinin bulunduğu tekneyi yedekleyerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırdı.
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