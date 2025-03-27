Latin Amerika'dan ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
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Latin Amerika'dan ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Meksika lideri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik gümrük vergisine karşı çıkarak halkı etkileyen yaptırımları reddetti.

27.03.2025 14:06
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MEKSİKO/KARAKAS, 27 Mart (Xinhua) -- Çok sayıda Latin Amerika ülkesi, ABD hükümetinin Venezuela'dan petrol ya da doğalgaz satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulama kararına karşı çıktı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, "Bu ülkelere ekonomik yaptırım uygulanmasını kabul etmiyoruz. Bu önemli bir konu, çünkü bu yaptırımlar sadece bir hükümeti ya da bir kişiyi değil tüm bir halkı etkiliyor" dedi.

Küba ve Venezuela'ya yönelik ticari yaptırımlara da karşı olduğunu yineleyen Sheinbaum, bu tutumunu "sürdüreceğini" söyledi. Sheinbaum, hükümetlerin "halkı etkileyen" yaptırımlar yerine "diplomasi ve uluslararası diyaloğa" başvurması gerektiğini ifade etti.

Sheinbaum, ABD'nin uyguladığı yaptırımın Meksika'nın daha fazla petrol ihraç etmesine olanak sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise ihracat yerine iç tüketime öncelik verdikleri ve enerjide kendi kendine yeterlilik stratejisini sürdürdükleri şeklinde yanıt verdi.

Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) da salı günü yaptığı açıklamada ABD hükümetinin kararını reddederek, Washington'ın ticari tedbirlerle Venezuela'ya karşı "yeni bir saldırıya giriştiğini" ifade etti.

ALBA-TCP, ABD'nin başvurduğu tedbirin "Venezuela ekonomisinin iyi giden performansını olumsuz etkilemeyi amaçladığını ve kardeş ülkedeki kurumları ve barışı istikrarsızlaştırmak gibi açık bir hedefi olduğunu" belirtti.

ALBA-TCP, "uluslararası topluma" sadece Venezuela'yı değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler'i etkileyen, "ABD hükümetinin bu yasadışı, suç teşkil eden ve düşmanca eylemini kesin dille kınanması" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü ABD'ye "on binlerce" suçlu göndermekle suçladığı Venezuela'dan petrol ve/veya doğalgaz satın alan tüm ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Latin Amerika, Diplomasi, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Latin Amerika'dan ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

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