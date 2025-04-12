Lavrov ADF-2025'te NATO ve ABD'yi Eleştirdi

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki Rus heyeti, 4. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF-2025) katıldı. Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasının ancak temel nedenlerini ortadan kaldırarak çözülebileceğini anladığını" belirterek, "Başkan Trump, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmenin bir hata olduğunu defalarca tekrarlayan ilk ve şimdiye kadar neredeyse tek Batılı lider oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF-2025'te düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Diplomasiyi Geri Kazanmak" başlıklı panele katıldı. Panel'de konuşma yapan Lavrov, jeopolitik ve stratejik değerlendirmelerde bulunurken, Rusya'nın ne istediğine, çok kutuplu dünya düzeninle Rusya'nın rolünün ne olacağına, 21'inci yüzyılda barış, güç ve diplomasiyi nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruları yanıtladı. Lavrov, şöyle konuştu:

"Çok kutupluluk batıyı dışlamaz, herkesi kucaklar"

"Giderek daha fazla ülke kendi yaşamlarını kendileri belirlemek, adil muamele görmek, ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda adil bir şekilde rekabet etmek istiyor tam da Batılı dostları, özellikle de ABD tarafından teşvik edilecek olan küreselleşme ilkeleri doğrultusunda. Küreselleşme, artık durduruldu. Gözlemlediğimiz şey dünya ekonomisinin parçalanmasıdır. Bu zaman, belirsizliklerle dolu bir zamandır. Çok kutupluluk hakkında genel olarak konuşmak gerekirse, bu konu giderek önem kazanıyor. Bu konuda şüphemiz yoktur.

Sadece Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya, Mısır, Güney Afrika gibi büyük ülkeler değil; birçok ülke güvenceyi hak ettiklerine inanıyor. Çok kutupluluk BM tüzüğünün ilkeleri için gerçekçi olmak adına bir şanstır. Çok kutupluluk batıyı dışlamaz, herkesi kucaklar. Çin ve ABD'nin iyi ilişkilere sahip olmaması için hiçbir neden göremiyorum. Herkese, ulusal menfaatler bağlamında saygı ve anlayışla yaklaşılmalıdır.

"NATO en başta feshedilmeliydi"

Washington yönetiminin üyeleriyle bazı temaslarım oldu ve taşıdıkları mesajı beğendim. Mesajın özü, ABD'nin dış politikasının ABD'nin ulusal çıkarlarına dayandığı ve aynı zamanda ABD'nin diğer ülkelerin de ulusal çıkarları olduğunu kabul ettiğiydi… OEC açıkça bir Avrupa-Atlantik oluşumu olarak yaratılmıştır. Tüm bu Avrupa-Atlantik oluşumların başarısız olduğunu düşünüyorum. Güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırmada başarısız oldular… NATO en başta feshedilmeliydi."

"ADF'de aralarda Ukrayna temsilcileriyle herhangi bir temas olmadı"

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasının ancak temel nedenlerini ortadan kaldırarak çözülebileceğini anladığını" söyledi. Lavrov, "Sorunu çözmenin ve sürdürülebilir barışa ulaşmanın tek yolu, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Başkan Trump, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmenin bir hata olduğunu defalarca tekrarlayan ilk ve şimdiye kadar neredeyse tek Batılı lider oldu. ve bu, defalarca işaret ettiğimiz temel nedenlerden biri. ABD de Ukrayna çözümü bağlamında toprak sorunlarını çözme ihtiyacını anlıyor" ifadesini kullandı.

Moskova'nın öncelikle orada yaşayan insanlarla ilgili olduğunu vurgulayan Sergey Lavrov, "Antalya Diplomatik Forumu'nun oturum aralarında Ukrayna temsilcileriyle herhangi bir temas olmadığını" söyledi.