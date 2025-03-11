Lavrov: Rusya-ABD Görüşmeleri Başlamadı - Son Dakika
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Lavrov: Rusya-ABD Görüşmeleri Başlamadı

Lavrov: Rusya-ABD Görüşmeleri Başlamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, iki ülke arasındaki sorunlarla ilgili görüşmelerin henüz başlamadığını açıkladı.

11.03.2025 12:01
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MOSKOVA, 11 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkilere yönelik mevcut sorunları ele alma çalışmalarına henüz başlanmadığını söyledi.

Lavrov, pazartesi günü Rus medyasına verdiği demecinde yeni ABD yönetiminin açıklamalarının umut verici olduğunu ancak bu açıklamalardan sonuç çıkarmak için henüz erken olabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da pazartesi günü yaptığı açıklamada bu hafta Suudi Arabistan'da Rusya-ABD görüşmesi yapılmayacağını ifade etti.

İki ülke heyetleri, ikili ilişkileri, Ukrayna krizini ve diğer konuları görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 27 Şubat'ta ise İstanbul'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lavrov: Rusya-ABD Görüşmeleri Başlamadı - Son Dakika

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