Laz bakkal, teleferik sistemiyle topladığı balı vatandaşlara ikram etti

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KADIKÖY'DE bakkal işletmeciliği yapan Fatih Bostan, dükkanının önündeki ağaca yerleştirdiği arı kovanlarında yetişen balı, kurduğu teleferik sistemi ile topladı. 'Laz bakkal' olarak bilenen Bostan, topladığı balı memleketten getirdiği tereyağı ve fındıkla birlikte ekmeğe sürerek vatandaşlara ikram etti.

Feneryolu Mahallesi'nde 24 yıldır bakkal işletmeciliği yapan ve 'Laz bakkal' olarak tanınan Rize doğumlu Fatih Bostan, gençlik yıllarında geldiği İstanbul'dan bir daha memleketine dönmedi. Memleketindeki doğal ürünlerin hasretini çeken Bostan, bakkalının önündeki ağaca iki kara kovan koymuştu. Bostan, o kovanlardaki bal toplamak için bir de mini teleferik sistemi kurdu.

"HAMSİ FESTİVALİ DEĞİL, BAL FESTİVALİ"

Bostan, özel kıyafetini giyerek kovanlar arası kurduğu teleferik sistemi ile balı topladı. "Bizim Rize'de bu teleferik çok meşhurdur. Rizeli olup da bunu kullanmayan yoktur" diyen Bostan, topladığı balı memleketten getirdiği tereyağı ve fındıkla ekmeğe sürerek vatandaşlara ücretsiz ikram etti. Fatih Bostan, "Bir kovandan diğer kovana havadan teleferik sistemi ile üreticiden yani ben, tüketici yani size balımızı masaya getirdik. Bu hamsi festivali değil, bal festivali. Her sene olduğu gibi bu sene de balımızı komşularımıza ikram ediyoruz. Bu sene değişiklik olarak ekmek arası yaptık. Bizim Rize tereyağımızdan, fındığımızdan, toplanan baldan ikram edeceğiz. Hiçbir katkı yok, her şey doğal. İstediğiniz yere baktırabilirsiniz, güveniyoruz balımıza. Mahallemiz bekliyordu balımızı ne zaman olacak diye soruyordu, bugünden itibaren tadına bakabilecekler" diye konuştu.

"BİZ HER SENE BU BALIN TADINA BAKIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Müjdat Ünal, "Mükemmel bir şey olmuş. Bekliyorduk zaten Fatih abinin arıları her zamankinden daha güzel bal yapmış. Kovanın ilk balını yemek daha güzel. Bilseydim kahvaltıyı bununla yapardım" şeklinde konuştu. Başka bir mahalleli ikram edilen ekmek arası balı aldıktan sonra "Canımız o bizim onu çok seviyoruz" dedi. 30 yıldır komşu olduklarını söyleyen Metin Filiz, "Fatih benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz her sene bu balı tadıyoruz. Çok teşekkür ederim böyle bir hizmet sunduğu için halka. Rize'ye gidip tereyağı ve fındık da getirdi" ifadelerini kullandı.