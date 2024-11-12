LED Işıklar, Köpek Balığı Saldırısı Riskini Azaltıyor

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Araştırmacılar, yüzücülerin sörf tahtalarının altına LED ışığı yerleştirilmesinin, köpek balığı saldırısı riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Macquarie Üniversitesinin açıklamasına göre Avustralya, İngiltere ve Güney Afrika'dan araştırmacılar, alçaktan yüzerek açık renk arka planda, üstteki hedeflerin gölgesinden yola çıkarak avlanma eğilimi gösteren büyük beyaz köpek balıkları üzerine çalıştı.

Araştırmacılar, 6 yılı aşkın süre boyunca, Güney Afrika'daki Mossel Körfezi'nde bazılarına yatay şeritlerle LED ışıkları yerleştirilmiş fok şeklindeki sahte hedefleri teknenin arkasına bağlayarak büyük beyaz köpek balıklarının tepkisini gözlemledi.

Köpek balıklarının, ışıklandırılmayan hedeflere, ışıklandırılanlara oranla daha çok saldırdığını gözlemleyen araştırmacılar, LED ışıkları ne kadar parlaksa köpek balıklarının saldırma riskinin o kadar azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, ışıklar, "fok balığı görüntüsünü bozduğu" için köpek balıklarının bunları hedef olarak görmüyor olabileceğini, sörf tahtalarının altının ışıklandırılmasının köpek balığı saldırısı riskini azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan, Macquarie Üniversitesinden araştırma yazarı Dr. Laura Ryan, yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpek balıklarının renk körü olabileceğini, bu nedenle avlanırken gölgelerden faydalanabildiğini kaydetti.

Yüzen ya da sörf yapan insanların da su altından fok balıklarına benzeyebildiğini, köpek balıklarının bu nedenle saldırıyor olabileceğini kaydeden Ryan, ışıklandırmanın diğer köpek balığı türlerinde de işe yarayıp yaramadığını test edeceklerini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.