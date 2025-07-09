Leman Dergisi Soruşturmasında Yakalama - Son Dakika
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Leman Dergisi Soruşturmasında Yakalama

09.07.2025 12:36
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Hazreti Muhammed ve Musa karikatürü nedeniyle Leman dergisi yazı işleri müdürü yakalandı.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in, Türkiye'ye giriş yapacağının belirlenmesi üzerine İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne, savcılıkça ifadesinin alınması amacıyla Özdemir'in yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Aslan Özdemir, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Leman, Suç, Son Dakika

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