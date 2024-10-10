Letonya'da İlkokulda Cep Telefonu Yasağı

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RİGA, 10 Ekim (Xinhua) -- Letonya'nın eğitim yasasında yapılan son değişiklikler parlamentoda onaylandı. Buna göre ilkokul öğrencilerinin eğitim amaçlı olmadıkça okullarda cep telefonu kullanmaları yasaklandı.

Perşembe günü onaylanan ve gelecek yıldan itibaren uygulanacak olan yasak, 1-6. sınıf öğrencilerini kapsayacak.

İlkokullarda cep telefonu yasağı, muhalefet milletvekili Ceslavs Batna tarafından önerilmişti. Öneri, iktidardaki koalisyonun milletvekilleri, öğretmenler sendikası ve eğitim liderleri derneğinden destek aldı. Yasağa tek muhalefet ise İstikrar Partisi milletvekillerinden geldi.

Hollanda, Yunanistan ve İtalya sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklarken, Almanya'da da benzer bir önlem alınıp alınmaması gündemde.