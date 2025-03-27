Levent Dölek Tutuklandı - Son Dakika
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Levent Dölek Tutuklandı

Eğitim Sen İstanbul temsilcisi Levent Dölek, ifadesi alınmadan tutuklandı. Hukuk dışı karar tepki çekti.

27.03.2025 15:52
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(İSTANBUL) - Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi İşyeri Temsilcisi akademisyen Levent Dölek tutuklandı.

Dölek'in avukatı Diren Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin dün sabah evinden gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınması sırasında kendisine herhangi bir yakalama ve gözaltı kararı gösterilmediğini söyleyen Yeşil, müvekkilinin ifadesini savcıya vereceğini belirterek, emniyette ifade vermediğini aktardı.

Yeşil, şunları söyledi:

"Savcılık tarafından ifadesi alınmadan, doğrudan tutuklamaya sevk edildi. Hakim karşısına çıktığında, hakimin ilk sorduğu şey, 'emniyette ayrıntılı ifade vermişsin, tekrar ediyor musun?' oldu. Hakim, kendisinin emniyette ifade vermediğinin bile farkında değildi. Valiliğin yasaklama kararı üzerine yapılan eylemlere katılma gerekçesi gösteriliyor ama dosyada buna ilişkin somut bir veri olmadığı gibi Levent Bey, İstanbul Üniversitesinde yapılan bir forumda öğrencilerin daveti üzerine bir konuşma yapıyor. Bu konuşma üzerine öğrencilere destek veriyor. Dosyadaki tek fotoğraf, bu forumda yaptığı konuşma. Dosyayı incelemek istedik sorguya girmeden önce ama fotoğraf dışında dosyada hiçbir şey yok. Hangi konuşmadan hangi suç çıktı, herhangi bir veri yok. İtiraz süreçlerine devam edeceğiz. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra adliyede hukuk askıya alınmış durumda."

Çağlayan Adliyesi önünde Eğitim Sen üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında Dölek'in hukuk dışı kararla tutuklandığı ifade edilerek, "Biz dosyada herhangi bir delile dayanmayan bu tutuklama kararının açıkça siyasi olduğunu belirtiyoruz ve bu kararı reddediyoruz. Eminiz ki bu karar, herhangi bir kanuna yoldaşımızın muhalalefet göstermesinden kaynaklanmamaktadır, aksine tüm yaşamı boyunca baskı rejimine karşı boyun eğmeyen mücadelesinin her koşulda işçilerin, emekçilerin yanında olmasının, işçi sınıfının mücadelesi neredeyse orada bulunmasının, emparyalizme, siyonizme karşı, istibdat rejiminin yaldızını kazıyan bir mücadele yürütmesinin ve gerçekleri hiç durmadan haykırmasının bir sonucudur. Bu kararı reddediyoruz. 'Bizim mücadelemiz sürecek' diyoruz." ifadeleri kullandı.

Levent Dölek'in eşi Armağan Dölek ise "Levent'in mücadelesini engelleyemeyecekler" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, İnsan Hakları, Politika, İstanbul, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Dölek Tutuklandı - Son Dakika

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