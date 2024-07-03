Leylek, göl kenarında yakaladığı yılanı yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Leylek, göl kenarında yakaladığı yılanı yedi

Düzce'de Efteni Gölü çevresinde çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bir leyleğin yakaladığı yılanı yemesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, leyleğin yılanı yedikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

03.07.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de göl kenarında yakaladığı yılanı yiyen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Gölyaka ilçesinde biyoçeşitlilik bakımından zengin ve 154 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü çevresinde çalışma yapan ekip, bir leyleğin yakaladığı yılanla beslenmesini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda arazi çalışmaları yürüten ekip, cep telefonuyla çektiği görüntüyü, "Öğlen atıştırmasını yapan bir leylek görüntüledik." notuyla paylaştı.

Görüntülerde, leyleğin yakaladığı yılanı yedikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cep Telefonu, Düzce, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek, göl kenarında yakaladığı yılanı yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 18:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Leylek, göl kenarında yakaladığı yılanı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement