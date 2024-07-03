Leylek, göl kenarında yakaladığı yılanı yedi

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Düzce'de göl kenarında yakaladığı yılanı yiyen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Gölyaka ilçesinde biyoçeşitlilik bakımından zengin ve 154 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü çevresinde çalışma yapan ekip, bir leyleğin yakaladığı yılanla beslenmesini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda arazi çalışmaları yürüten ekip, cep telefonuyla çektiği görüntüyü, "Öğlen atıştırmasını yapan bir leylek görüntüledik." notuyla paylaştı.

Görüntülerde, leyleğin yakaladığı yılanı yedikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.