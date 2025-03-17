Leylek Köy'de Leyleklerde Artış

'Leylek Köy'ün leylek sayısında artış

MUĞLA - Muğla'da 'Leylek Köy' olarak bilinen Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ne gelen leylek sayısında bu yıl artış yaşandı. 50'nin üzerinde yuva bulunan mahallede, şu ana kadar 40-45 leylek yuvasına yerleşti. Mart ayı sonuna kadar tüm yuvaların dolması bekleniyor.

Gökova Körfezi kenarında yer alan Akçapınar Mahallesi'ne yıllardır üremek için gelen leylekler 1 Mart'tan itibaren yuvalarına yerleşmeye başladı. Leylekler için yapılan özel ahşap ve beton direkler üzerindeki yuvalarda bazısı eşlerini beklerken, eşleri gelen leylekler de yeni dönem yavrulama alanı için hazırlık yapıyor. Mahallede 2000'li yılların başında elektrik tellerinin bulunduğu direklere yuva yapan ve yavruların direklerden düşerek elektrik akımına kapılıp telef olması sonrası leylek sayısında azalma olurken, sayıları 10-15 yuvaya kadar düştü. Ula Kaymakamlığı ve muhtarlığın girişimleri ile elektrik telleri yer altına alınırken, leylekler için yeni direk ve yuvalar inşa edildi.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara haziran ayı sonunda düzenleyecekleri 'Leylek Festivali' ve 'Leylek Safari' için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Baykara, "Daha önceki yıllarda elektrik kablolarıyla ilgili çalışma yaptık. Elektrik tellerini kapalı kablolara çevirdik. Dolayısıyla leyleklerin telef olmasını da önledik. Şu anda martın başında bu sene biraz daha erken geldiler. Erken gelme sebepler hava şartlarından olabilir. Yuvalarımızda şu anda takriben 40-45 leyleğimiz var. Bu leylekler şu anda her geçen gün artmakta. 4-5 yuvamız kaldı şu anda gelmeyen. Bunların da önümüzdeki günlerde dolacağına eminiz. Ağustosun birine kadar bu böyle devam eder. Yeni doğan leyleklerimiz ağustosun birinde burayı terk ediyor. Leyleklerin üreme alanına, Ula bölgesinde tek mahalle olarak biz ev sahipliği yapıyoruz. Bu konuda çok hassasız. Leylek yuvalarının bakımlarına hep birlikte mahalleli olarak destek veriyoruz. Şu anda bildiğimiz kadarıyla geçtiğimiz seneye nazaran 20-25 artışımız oldu. Seneye daha da artacağını düşünüyoruz. Haziranın son haftasında leylek festivalleri yapıyoruz. Misafirlerimize geziler düzenliyoruz. Leylek gözetleme kulelerimiz ve fotoğraf çekimleri için alanlar oluşturduk" dedi.