Leylekler Beypazarı'na Döndü

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yuvalarına dönmeye başladı.

Kayabükü Mahallesi'nde havanın ısınmasıyla leylekler, evlerin bacalarında ve elektrik direklerinin tepesindeki yuvalarına geri döndü.

Eski yuvalarını onarmaya başlayan leylekler, vatandaşları sevindirdi.

Mahalleli Niyazi Demiraslan, çatılarda yuvaları bulunan leyleklerin bu yıl da gelmeye başladığını söyledi.

Her yıl çok sayıda leyleğin bölgede yaşadığını belirten Demiraslan, "Mahallemiz çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor. Daha önce leyleklerin üremesi için direklerin tepelerine yuvalar yapıldı. Leylekler, yavrularını büyüttükten sonra sıcak bölgelere göç edecekler." dedi.