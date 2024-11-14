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Leyleklere Özel Kule

Çoban Mehmet Salih Arslan, leylekler için yaptığı tek kuleye özenle bakım yapıyor.

14.11.2024 11:17
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çoban Mehmet Salih Arslan (42) çocuk yaşta leylekler için yaptığı "kuleye" özenle bakıyor.

Karacadağ eteklerindeki kırsal Ayverdi Mahallesi'nde çobanlık yapan 8 çocuk babası Arslan, 12 yaşındayken çobanların yiyeceklerini korumak için taştan yaptığı "kuleden" esinlenerek leyleklere yuva yapmak istedi.

Arslan, leyleklere yuva olsun diye taş üstüne taş koyarak, büyük emekle bir kule yaptı.

Leyleklerin "kuleyi" yuva olarak kullandığını gören Arslan, zamanla kule sayısını 3'e, yaşı ilerledikçe de yüksekliğini 3 metreye çıkardı.

Aradan geçen süreçte 3 "kuleden" 2'si yıkıldı.

Mehmet Salih Arslan, ayakta kalan tek "kuleyi" korumak için düzenli bakımını yapıyor.

"Bu kuleyi tek başıma yaptım"

Arslan, AA muhabirine, çocuk yaşlardan bu yana leyleklere büyük sevgi duyduğunu, onlar için taşlardan "kule" yaptığını söyledi.

Mehmet Salih Arslan, yıllar içinde tek bir "kulenin" ayakta kaldığını belirterek, korumak için de ona gözü gibi baktığını anlattı.

Düzenli olarak kulenin bulunduğu alana gidip, "kuleye" bakım yaptığını, leyleklerin yolunu gözlediğini ifade eden Arslan, "Taştan kulenin üzerine yuva da yaptım. Bu kuleyi tek başıma yaptım. Eskiden buraya çok leylek gelirdi, şimdi sayıları azalmaya başladı. Bu bölgede su fazla olduğunda leylekler geliyor, kuraklık olduğu zamanda da sayıları düşüyor." dedi.

-"Yuvada leylek gördüğümde çok mutlu oluyorum"

Bu yıl kuraklık nedeniyle leyleklerin bölgeye gelmediğini, yine de kulenin bakımını yapmaya devam ettiğini vurgulayan Arslan, yuvayı boş gördüğünde üzüldüğünü dile getirdi.

Arslan, leylekler gelmese de bu alana çocuklarıyla gelip, yuvaya baktığını anlatarak, köydeki çocuklar yuvaya zarar vermesinler diye her gün burayı ziyaret ettiğini belirtti.

Kulede kullandığı taşların, düzeltilmemiş, pürüzlü taşlar olduğunu dile getiren Arslan, leyleklerin bölgeye geldiklerinde kulede kaldığını aktardı.

Arslan, "Yuvada leylek gördüğümde çok mutlu oluyorum. Her yıl gelen leylekler bu sene gelmedi. Önümüzdeki seneye hazırlık yapıyorum, yuvayı onarıyorum. Leylekler inşallah önümüzdeki yıl gelir, onların yolunu gözlüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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