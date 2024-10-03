Leyleklerin Göç Zamanı

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Kahramanmaraş Söğüt yaylasının son leylek kafilesi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Söğüt yaylasında yaz mevsimini geçiren leyleklerin sıcak bölgelere olan göç yolculuğu başladı.

Baharın müjdecisi leylekler, 5 aydır Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Söğüt yaylasında konakladı. Günü belli saatlerinde kaybolan, ancak her sabah yaylada görülen leyleklerin birçoğu, havanın soğuması ile birlikte sıcak bölgelere göç ettiler.

Kalan son kafileye ise, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kanser hastası olan Coşkun ailesi eşlik etti.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle 2 bin 200 rakımlı yaylaya doktor tavsiyesi ile gelen ve bölgede yalnız yaşayan Ummahanı ve Osman Coşkun çifti, yaylada sabah kuşların ötüşü ve leyleklerin havalanışının kendilerine adeta bir terapi gibi geldiğini, bundan büyük haz aldıklarını ifade ettiler. Leyleklerin son kafilesiyle birlikte 55 gündür yaylada ikamet eden Coşkun ailesi de bölgeyi terk edecek.

Ummahanı Coşkun, "Burada leylekleri severiz. Sabah namazı ile bir taraftan diğer tarafa giderler. Akşama doğru tekrar geldikleri yere giderler. Burada leylekler genellikle yılan yediklerini görürüz" dedi.

Osman Coşkun ise, "Ben yaylaya geldim rahatsızdım ancak çok yüksek olduğu için bana yaramadı. Bu leylekler günlük gelirler sabah namazı ortaya çıkıyorlar tekrar geldikleri yere geçerler ama nerede konaklarlar bilmiyorum" diye konuştu.

İlçedeki Söğüt Yaylasının endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçiren leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor.