LGS Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başladı. Başvurular, 29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.
2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav, 2 Haziran'da uygulanacak.
Merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.
Sınavın kapsamı
Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.
Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak
Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.
Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak
Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Son Dakika › Güncel › LGS Başvuruları Başladı - Son Dakika
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