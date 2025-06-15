LGS'de Çifte Heyecan: Babalar Günü ve Sınav

LGS'de oturumlar tamamlandı, babalar çifte heyecan yaşadı

Mersin'de çocukları sınava giren velilerden Ahmet Serttaş ile Sait Basut, bugün hem çocuklarının sınava girme hemde Babalar Günü heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi

İki oturumu da tamamlayıp okullardan çıkan öğrenciler, sınavlarının güzel geçtiğini iyi sonuç beklediklerini söyledi.

MERSİN - Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın oturumları tamamlandı. Babalar, hem çocukların sınava girme hem de Babalar Günü heyecanı yaşadıklarını söylerken öğrenciler, sınavlarının güzel geçtiğini iyi sonuç beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu tamamlandı. Ülke genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulandı. Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de sınava giren adaylar önceden gelerek okullardaki sınıflarda yerlerini aldı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, velilerde okulların dışında dua ederek heyecanla bekledi. Babalar ise Babalar Günü nedeniyle çifte heyecan yaşadı.

Babalar çifte heyecan yaşadı

Sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ve 75 dakika süren 1'inci oturumu 10.45'te tamamlandı. Saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona eren sınavın ikinci oturumunda ise öğrenciler matematik ve fen bilimleri sorularını cevaplandırdı. Okullardan çıkan öğrenciler, dışarda bekleyen aileleriyle buluşarak sınavla ilgili kritik yaptı.

Çocukları sınava giren velilerden Ahmet Serttaş ile Sait Basut, bugün hem çocuklarının sınava girme hemde Babalar Günü heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Sınav heyecanını bitiren öğrenciler güzel bir lise hedefliyor

Bugün sınava girdiklerini belirten öğrencilerden Mahmut Bardak," 4 senedir bugün için hazırlanıyoruz. İlk önce girdiğimizde biraz heyecanlıydık, öğretmenlerimizin yardımıyla heyecanımızı attık. İyi bir puan bekliyorum"dedi.

Sürekli test çözerek hazırlandığını aktaran Muhammet Çiçekbağ ise sınavının iyi geçtiğini ve iyi bir liseye gitmeyi umut ettiğini ifade etti.

Sınavdan mutlu çıkan öğrencilerden Ahmet Altun'da, " Birinci oturum güzeldi, ikinci oturumda muhteşemdi. Bütün soruları cevapladım. Güzel bir lise düşünüyorum. Güzel bir gelecek planlıyorum, herkesinde iyi puan almasını diliyorum"şeklinde konuştu.