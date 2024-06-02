LGS sınavı başladı, 8. sınıf öğrencileri ter dökecek - Son Dakika
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LGS sınavı başladı, 8. sınıf öğrencileri ter dökecek

LGS sınavı başladı, 8. sınıf öğrencileri ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav, 2 oturum halinde gerçekleştirilecek ve 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava girecek. Sınavda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. Sınavın ardından yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirme yapılacak.

02.06.2024 09:33
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

İki oturum arasında 45 dakika öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.

Veliler çocuklarını yalnız bırakmadı

Öte yandan Çankaya'daki Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevlilerce uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar geldi. Çocuklarına başarılar dileyip kucaklaşan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS sınavı başladı, 8. sınıf öğrencileri ter dökecek - Son Dakika

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