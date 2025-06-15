LGS Sınavı Başladı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, iki oturum halinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla uyguladığı ve 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin liseye yerleşmek için başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav, saat 09.30 itibarıyla başladı.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapılıyor. LGS'nin ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak. Oturumlarda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.