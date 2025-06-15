LGS Sınavı Tamamlandı

(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav tamamladı. Sınav çıkışı konuşan öğrencilerden kimileri sözel bölümdeki soruların uzunluğu yüzünden yetiştiremediklerini söylerken, kimisi ise Matematik alanındaki soruların zorluğundan yakındı. Bir öğrenci, "Ben matematikte zorlandım, güzel geçti aslında. Onun dışında iyiydi" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, iki oturumun ardından sona erdi. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin liseye yerleşmek için başvurduğu sınavın sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. LGS'ye Anıttepe Ortaokulu'nda giren öğrenciler sınavın nasıl geçtiği, okulun önünde bekleyen veliler ise heyecanlarını ANKA'ya anlattı.

"Umarım beklediği sonucu alır, almazsa da canı sağ olsun"

Okulun önünde kızının sınavdan çıkmasını bekleyen bir veli, "Çok güzel çalıştı. Çok ciddi bir emek var. Bizim için zaten kazandı. Sonucun hiçbir önemi yok. 14 yaşında bir çocuğun bir senesini verdiği, çok ciddi gayret gösterdiği bir dönem. Bizden yana hiçbir sıkıntı yok. Umarım beklediği sonucu alır, alamasa da canı sağ olsun. Bütün çocuklar emeklerinin karşılığını alırlar diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Keşke çocuklar bu stresleri yaşamasa"

Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen başka bir veli ise "Çocuklar bir sene içinde heyecan, stres yaşadılar. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Keşke böyle şeyler olmasa. Keşke çocuklar bu stresleri yaşamasa. Biraz önce ara oldu, kimisi ağlıyordu, kimisi seviniyordu. Çocukların ağlamasını, üzülmesini istemeyiz. Bütün çocukların başarılı olmasını istiyoruz" dedi.

"Önemli olan olanların mutlulukları"

Sınava giren öğrencilerin yaşadığı strese dikkat çeken bir veli de, "Bu yaşta bu stresle başa çıkmaları zor ama yine de sürece çok fazla anlam yüklemeden, çocukların mutlu olacağı şekilde destek olmaya çalıştık. Önemli olan olanların mutlulukları, güzel, başarılı bir hayat sürmeleri" diye konuştu.

LGS'den çıkan öğrenciler ise sınavlarının nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: