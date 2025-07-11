LGS Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz. Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı dileğiyle."