LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığını duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 14-24 Temmuz'da 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu.

Bu yıl, öğrencilerin yüzde 94,3'ü ilk yerleştirmede tercihlerine hak kazandı.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 oldu.

Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihi yapan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihini kazanırken, öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,22

2025 yılı merkezi sınav sonuçlarına göre, tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son üç yılın en üst seviyesine çıkarak, yüzde 40,56 oldu.

Yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88,07 olarak gerçekleşti.

Aynı sonuçlara göre, tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,22 oldu.

Tam puan alan öğrenciler, 28 farklı ildeki 50 okula, yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 775 okula ve yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1144 okula yerleşti.

Nakil işlemleri iki dönemde yapılacak

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçerek en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Nakil süreci

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başlarken, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçlar ise 8 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos'ta alınırken, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.