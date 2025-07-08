Libya, AB Heyetini Ülkesine Almaktan Vazgeçti - Son Dakika
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Libya, AB Heyetini Ülkesine Almaktan Vazgeçti

08.07.2025 22:32
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Libya, AB heyetini giriş kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Bingazi'den geri gönderdi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin, "yabancı diplomatların ülkeye giriş kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle İtalya ve Malta içişleri bakanları, Yunanistan Göç Bakanı ve Avrupa Birliği (AB) Göç Komiseri'ni bugün Bingazi'deki havalimanından ülkelerine geri göndermesini, Malta ve İtalya'nın "bir protokol meselesi" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Libya'ya giden AB heyeti içinde yer alan Malta İçişleri, Güvenlik ve İstihdam Bakanı Byron Camilleri, ülkesine döndükten sonra Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta'nın çıkarı için yoğun bir çalışma gününün ardından Libya'dan döndük. (Libya) Başbakan, İçişleri ve Çalışma Bakanları ile Trablus'ta olumlu görüşmeler yaptık. Ne yazık ki Bingazi'de planlanan görüşme, yerel yetkililer ile AB'nin Libya Büyükelçiliği arasında yaşanan bir protokol meselesi nedeniyle iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Bingazi'den geri gönderilen AB heyetinde İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin de yer alması sebebiyle konu İtalya'da da gündem oldu.

İtalyan ANSA ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kaynaklar, Piantedosi'nin katıldığı diplomatik misyonun durdurulmasının arkasında "bir protokol yanlış anlaşılması" olduğunu ve "sürecin İtalyan temsilciliği tarafından yönetilmediğini" vurguladı.

Söz konusu kaynaklar ayrıca "sorunun, İtalyan heyetiyle ya da İtalya ile ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi olmadığının" altını çizdi.

Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de AB heyetinin Bingazi'den geri gönderilmesine ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bunu ilk fırsatta, Piantedosi ile konuşacağım." dedi.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) milletvekili Matteo Mauri, Piantedosi'nin içinde bulunduğu AB heyetinin geri gönderilmesinin "uluslararası utanç" olarak nitelendirdi.

Üst düzey AB heyetinin, Bingazi'den geri gönderilmesi olayı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümet, bugün yaptığı açıklamada, İtalya ve Malta içişleri bakanları, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile AB Göç Komiseri'nden oluşan AB heyetinin, "diplomatların ülkeye giriş, hareket ve ikametlerini düzenleyen prosedürleri" yerine getirmediğini belirtmişti.

Açıklamada, "İtalya, Yunanistan ve Malta Cumhuriyeti içişleri bakanları, Avrupa Birliği Göç Komiseri ve onlara eşlik eden heyetin planlanan ziyareti, Bingazi'deki Benine Uluslararası Havalimanına varışlarında iptal edilmiştir. Libya topraklarını derhal terk etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiler ve istenmeyen kişi ilan edildiler." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, heyetin tam olarak hangi kuralı ihlal ettiğine ilişkin bilgi verilmezken, ilgili taraflara Libya yasalarına uyma çağrısı yapılmıştı.

Heyet, sabah saatlerinde Trablus'a ulaşmıştı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve AB İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Trablus'a varmıştı.

Heyet, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile de düzensiz göç konusunda toplantı yapmıştı.

Bakanlar ve beraberindeki heyet, Trablus'taki toplantılarının ardından ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Benine Havalimanına gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya, AB Heyetini Ülkesine Almaktan Vazgeçti - Son Dakika

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