Libya'da 82 Göçmen Kaçırıldı, Kurtarıldı

TRABLUS, 26 Mart (Xinhua) -- Libya yetkilileri salı günü bir suç örgütünün fidye için kaçırmış olduğu 82 göçmeni kurtardı.

Cufra Bölge Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre göçmenler, ailelerini serbest bırakılmaları için binlerce dolar ödemeye zorlamak amacıyla işkence ve cinsel istismara maruz kaldı.

Libya Başsavcılığı, suç örgütünün 4 üyesinin göçmenlerin alıkonulduğu başkent Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneydoğusundaki Zille kasabasında tutuklandığını açıkladı.

Tutuklanan şüphelilerden birinin, 10 göçmenin esaret altında işkenceyle öldürüldüğünü ve kişi başına 10.000 ABD dolarına varan fidyeler talep edildiğini itiraf ettiği belirtildi.

Cufra Bölge Polisi geçen ay da Zille'de göçmenleri öldürüp cesetlerini çöle gömmek, göçmenleri kaçırmak, aç bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak ve para karşılığında satmakla suçlanan göçmen kaçakçılarının tutuklandığını bildirmişti.

Libya, çoğunluğu Afrika'dan gelen ve Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda. Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana yıllardır kaos ve güvensizlik yaşanıyor.