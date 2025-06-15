Libya'da Mağrip Konvoyuna Gözaltı - Son Dakika
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Libya'da Mağrip Konvoyuna Gözaltı

15.06.2025 00:18
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Hafter güçleri, Mağrip Direniş Konvoyu'ndan 4 aktivisti gözaltına aldı. Libya'da gıda ve ilaç engeli.

Mağrip Direniş Konvoyu, bekletildiği Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında, Hafter güçlerinin konvoydaki 4 aktivisti gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun sosyal medya hesabında, Mağrip Direniş Konvoyu'nun Sirte kenti girişinde bekletilen kafilenin durumu ve gözaltına alınan kişilere ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin konvoyun Sirte kentine girişine izin vermediği, dünden itibaren de konvoya su gıda ve ilaç ulaşmasını engelledikleri kaydedildi.

Konvoydaki 4 kişinin Bingazi'deki yetkililer hakkında hakaret içerikli videolar çektikleri iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlara bir avukatın eşlik etmesine de müsaade edilmediği bildirildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si Tunuslu, biri Libyalı, biri de Cezayirli

"Güvenlik güçlerinin tutumu, konvoydakilerden birinin keyfi gözaltılara itiraz etmesiyle bazı katılımcıları silahla tehdit etmesine kadar ulaştı." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Libya'nın doğusundaki hükümet söz konusu keyfi uygulamaları durdurmaya" çağrıldı.

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise gözaltına alınanlardan 2'sinin Tunuslu, birinin Libyalı, birinin de Cezayirli olduğu aktarıldı.

Konvoy Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında durdurulmuştu.

Libya'daki iki hükümet de konvoy hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı

Libya'da şu anda Trablus'ta görev yapan Abdulhamid Dibeybe hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrib Direniş Konvoyu, 10 Haziran'da Libya'daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaşmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 11 Haziran'da, Mağrib Direniş Konvoyu'nun ülkesi vatandaşları tarafından karşılanması ve desteklenmesinden gurur duyduğunu belirtmişti.

Bingazi'deki Hammad hükümetinden 12 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun "cesur bir halk girişimi" olduğu ve büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edilmiş, Mısır yönetiminin, Gazze sınırına yapılacak ziyaretlerle ilgili açıkladığı idari düzenleme ve prosedürlere uyulmasının önemli olduğuna işaret edilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Mağrip Konvoyuna Gözaltı - Son Dakika

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