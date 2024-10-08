Libya'da Petrol Üretimi Yeniden Artışta

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Libya'da Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Merkez Bankası krizinin çözülerek petrol sahalarının açılmasının ardından petrol üretimi önceki seviyelere yaklaştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki mücbir sebebin kaldırılmasının ardından ülkedeki doğal gaz üretiminin 206 bin 66 varil, ham petrol üretiminin de 1 milyon 133 bin varil seviyesine ulaştığı belirtildi.

NOC, Merkez Bankası krizi döneminde; 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 24 saatlik ham petrol üretiminin 591 bin 24 varile düştüğünü duyurmuştu.

NOC'un açıklamasında, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 3 gün içinde üretimde 1 buçuk milyon varilden fazla düşüş yaşandığı, bunun ise ülke ekonomisinde 120 milyon doların üzerinde zarara neden olduğu kaydedilmişti.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini bildirmiş ve ülkenin doğusundaki (Temsilciler Meclisinin atadığı) Usame Hammad hükümeti 26 Ağustos'ta aldığı bir kararla petrol sahalarının kapatıldığını duyurmuştu.

Ülke gündemini yaklaşık 2 ay meşgul eden Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

NOC, 3 Ekim'de Libya'daki tüm ham petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını ve üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.