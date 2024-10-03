Libya'da Trablus-Terhune Otoyolu Açıldı - Son Dakika
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Libya'da Trablus-Terhune Otoyolu Açıldı

Libya\'da Trablus-Terhune Otoyolu Açıldı

Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus ile Terhune'yi bağlayan otoyolun ilk etabını açtı.

03.10.2024 00:16
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı.

Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine, Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, İletişim Bakanı Velid el-Lafi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız katıldı.

Başbakan Dibeybe ve beraberindeki heyet, projenin devam ettiği otoyoldaki çalışmaları yerinde inceleyerek açılışın ardından otoyolu kullanan Libyalıların yeni yapılan yol hakkındaki görüşlerini dinledi.

Dibeybe, açılışta yaptığı konuşmada, Trablus ile Terhune'yi bağlayan otoyol projesinin Ulusal Birlik Hükümetinin önceliklerinden biri olduğunu ve bölgede ulaşım konusunda zorluk çeken Libyalılar için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Projede 70 Türk çalışıyor

Projeyi yürüten İnfitah Şirketinin Genel Müdürü Şükrü Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın yoğun yerleşimlerini birbirine bağlayan ve ana arterlerinden biri olan Trablus-Terhune otoyol inşaatını sürdürdüklerini söyledi.

Trablus-Terhune yolunun 2 şerit gidiş 2 şerit geliş şeklinde 7 metre genişliğinde 80'li yıllarda inşa edildiğini kaydeden Atay, 82 kilometrelik yolu 9 metre genişliğinde yeniden inşa ettiklerini aktardı.

"Projede çalışan 300 personelin 70'i Türk çalışan ve Başbakan Dibeybe'nin katılımıyla tamamladığımız 25 kilometrelik ilk etabı açtık." diyen Atay, 16 kilometrelik kısmın çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Dibeybe'den çalışmaların hızla devam etmesi talimatı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Kekilli, Başbakan Dibeybe'nin bölgede hem asfalt çalışmalarını hem de otoyolu ayıran betonların imalat çalışmalarını yerinde incelediğini ve çalışmaların hızla devam etmesi talimatını şirket yetkililerine ilettiğini söyledi.

Projenin birinci etabını Libya halkına kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kekilli, 2. ve 3. etapların da tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Trablus-Terhune Otoyolu Açıldı - Son Dakika

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