Libya'dan Gazze için Acil Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Libya'dan Gazze için Acil Eylem Çağrısı

Libya Dışişleri Bakanı Baur, Gazze'deki insani koşullara dikkat çekerek acil uluslararası yardım talep etti.

21.01.2025 01:16
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur, ateşkesin ardından Gazze'de insani koşulların ele alınması için acil uluslararası eylemde bulunulması çağrısında bulundu.

Baur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasındaki çabaları ve ABD'nin arabuluculuğunu takdir ettiklerini söyleyen Baur, ateşkesin uygulanması ve sürdürülmesi konusunda herkesin kararlı olması gerektiğini kaydetti.

"Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların acil uluslararası eylemde bulunulmadığı takdirde sona ermeyeceğini vurguluyoruz." diyen Baur, uluslararası toplumun insani yardım sağlamak için hızlı çalışarak koordine olması gerektiğini söyledi.

Baur, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişiminin "tehlikeli ve kışkırtıcı bir gelişme" olduğunu, bunun karşısında olduklarını aktardı.

Uluslararası toplumun UNRWA'nın yetkisini korumak zorunda olduğunu belirten Baur, UNRWA'nın Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mültecilere temel hizmetleri sunabilmesi için gerekli mali kaynakların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan Gazze için Acil Eylem Çağrısı - Son Dakika

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