Libya'dan Suriye'ye Destek Açıklaması

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Libya, Suriye halkının iradesine, özgürlük ve adalet özlemine saygı duyduğunu ve Suriyelilerin zulme karşı meşru mücadelesini tam desteklediğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ve son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Libya'nın Suriye'deki son gelişmeleri ilgiyle takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Libya, Suriye halkının iradesine, özgürlük ve adalet özlemine saygı duyduğunu ve Suriyelilerin zulme karşı meşru mücadelesine tam desteğini teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de yaşananların uzun bir mücadelenin doruk noktası olduğu aktarılan açıklamada, "Libya'nın Suriye'deki gelişmelerin halkın umutlarını karşılayan ve demokratik, sivil bir devlet inşa etme yolunda gerçek bir atılım olmasını umduğu" ifade edildi.

Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin, evlerine onurlu ve güvenli bir şekilde dönmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, "Libya'nın Suriye halkının zulme karşı başlattıkları devrimlerine ilkeli desteğini yenilediği" kaydedildi.