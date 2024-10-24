Libya'dan TUSAŞ'a Destek

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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Konseyin, Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği" belirtildi.

Konseyin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu canice saldırının terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve ülkeleri istikrarsızlaştırabilecek her türlü eyleme kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğini açıkça gösterdiği ifade edildi.