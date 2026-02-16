Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Düştü

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Aralık 2025'te Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra radarlardan kaybolarak Haymana'da düşen uçağa ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığı'nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısıyla toplantı gerçekleştirildiği, uluslararası anlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunulduğu ve soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı kaydedilerek, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.