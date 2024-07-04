Libya Müftüsü: Gazze'deki ölümler İslam ülkelerinin yöneticilerinin sorumluluğunda - Son Dakika
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Libya Müftüsü: Gazze'deki ölümler İslam ülkelerinin yöneticilerinin sorumluluğunda

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve ilaçsızlık nedeniyle ölen Müslümanların vebalinin İslam ülkelerinin yöneticilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Gıryani, İslam ülkelerinin Gazze'ye abluka uygulayan ülkelerle olan ilişkilerini gözden geçirmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 17:57
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Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze Şeridi'nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebalinin İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynunda olduğunu söyledi.

Gıryani, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Gazze'de açlıktan, susuzluk ve ilaçsızlıktan ölenler varken İslam ülkelerinin buraya abluka uygulayan ülkeler ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'ye abluka uygulayan özellikle ABD ve müttefikleri ile güçlü ilişkileri bulunan İslam ülkelerinin yöneticilerinin Gazze'deki durumdan sorumlu olduklarını kaydeden Gıryani, "Gazze Şeridi'nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır." ifadelerini kullandı.

Gıryani, İslam ülkelerindeki alimlerin, fetva kurullarının sorumluluklarını yerine getirerek ülkelerinin yöneticilerine Gazze'deki Müslümanlarla ilgili sorumluluklarını hatırlatmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Müftüsü: Gazze'deki ölümler İslam ülkelerinin yöneticilerinin sorumluluğunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Müftüsü: Gazze'deki ölümler İslam ülkelerinin yöneticilerinin sorumluluğunda - Son Dakika
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