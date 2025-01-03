Libya'nın Zeytinyağı Başarısı

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Libya'dan 3 şirket, ürettikleri zeytinyağıyla Mısır'da düzenlenen yarışmada ödüle değer bulundu.

Libya İhracat Geliştirme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da 20 ülkeden zeytinyağı üreticilerinin katılımıyla "Piramitler Uluslararası Zeytinyağı Yarışması" düzenlendiği belirtildi.

Yarışmada Libya'yı temsil eden 2 şirketin altın madalyaya, bir şirketin de gümüş madalyaya layık görüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, Avrupa, Asya, ABD ve Orta Doğu'dan çok sayıda ülkenin zeytinyağı üreticilerinin katıldığı yarışmada Libya'nın elde ettiği başarının, ülkede üretilen zeytinyağının kalitesini ve küresel pazardaki rekabet gücünü yansıttığı ifade edildi.