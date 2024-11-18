Libya ve UCM İşbirliği Toplantısı

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Libya yargısı ile UCM arasındaki işbirliği ve koordinasyonu ele aldı.

Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada, Menfi'nin UCM Başsavcısı Han'ı başkent Trablus'taki Konsey binasında kabul ettiği belirtildi.

Menfi ve Han'ın görüşmede Libya yargı sistemi ile UCM arasındaki işbirliği ve koordinasyonu ele aldığı kaydedildi.

Han'ın Menfi'ye, yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Libya'daki genel durum, insan hakları ve keyfi tutuklamalar ile ilgili sunacağı brifing hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Menfi de Libya Devleti'nin ülkesinin hukukunda öngörülen suç ve ihlallerin faillerinden hesap sorma ve cezalandırma konusunda kararlı olduğunu, Libya yargısı ile UCM arasındaki işbirliğinin tamamlayıcılık ilkesine uygun şekilde olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Han'ın Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede yargı alanında işbirliği ve adaletten kaçan suçluların adli takibi konusunda koordinasyonun masaya yatırıldığı dile getirildi.