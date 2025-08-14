DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Lice'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?