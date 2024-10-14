Litvanya'da Sosyal Demokratlar Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Litvanya'da Sosyal Demokratlar Seçimi Kazandı

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Litvanya'da Sosyal Demokrat Parti, %19,36 oy oranıyla seçimlerin ilk turunu kazandı.

14.10.2024 12:49
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- Litvanya'da parlamento seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti oldu

VILNIUS - Litvanya'da parlamento seçimlerinde yüzde 19,36 oy oranı ile Litvanya Sosyal Demokrat Partisi kazandı. Sol partilerin oluşturacağı bir koalisyon hükümetinin kurulması beklenen ülkede 27 Ekim'de seçimlerin ikinci turu yapılacak.

Litvanya'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinin ilk turunu ana muhalefetteki LSDP kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre LSDP yüzde 19,36, iktidardaki Anavatan Birliği-Hristiyan Demokratlar Partisi ise yüzde 17,96 oranında oy aldı. Üçüncü sırayı yüzde 15,99 ile Nemunas'ın Şafağı partisi alırken, toplamda 6 parti parlamentoya girmeyi garantiledi.

LDSP'nin lideri Vilija Blinkeviciute gazetecilere yaptığı açıklamada, Litvanya İçin Demokratlar Birliği ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile koalisyon hükümeti kuracaklarını söyledi. Blinkeviciute ülkenin dış politikasında bir değişiklik olmayacağı, Ukrayna'ya yardımın birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak Litvanyalılar ücretler, konut sorunu, sağlık ve eğitim sistemi gibi iç politikada değişiklik istiyor" şeklinde konuştu.

Bin 700'den fazla adayın 141 sandalyeli parlamentoya girmek için yarıştığı seçimlerin ilk turuna katılımın yüzde 52,6 oranında olduğu açıklandı. Toplam 2,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçimlerin ikinci turu ise 27 Ekim Pazar günü yapılacak.

Yaklaşık 3 milyonluk nüfusa sahip olan Litvanya'da parlamentonun yarısı halk oylaması ile seçiliyor ve yüzde 5'lik baraj bulunuyor. Parlamentonun geri kalanı ise bölgesel adaylardan seçiliyor. Eğer hiçbir aday bölgesindeki oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Litvanya'da Sosyal Demokratlar Seçimi Kazandı - Son Dakika

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