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Lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN - Mersin'de bir lojistik firmasının kükürt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmanın kükürt deposunda yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, bölgedeki geniş bir alana yanan kükürdün kokusu etkili oldu.