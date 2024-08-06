Lokantada Heimlich manevrasıyla soluk borusuna kaçan ekmek parçası çıkarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Nazım Kazdal'ın boğazına ekmek parçası kaçtı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrasıyla Kazdal'ın boğazındaki ekmek parçasını çıkararak nefes almasını sağladı.
Kayagil'in iş arkadaşına müdahalesini güvenlik kamerası görüntüledi.
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