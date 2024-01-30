Londra\'da Arbaletli Saldırgan Öldürüldü

Londra Metropolitan Polisi, kentin güneyinde arbalet olarak da bilinen tatar yayı ile bir binaya giren kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, kentin güneyindeki Southwark bölgesinde bir kişinin sabah yerel saatle 04.55'te bir binaya girmeye çalıştığı ihbarı geldiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin hemen olay yerine gittiği, binaya girmeye çalışan 30'lu yaşlardaki erkeğin üzerinde arbalet ve başka silahlar olduğu belirtildi.

Daha sonra binaya giren kişiye ateş açıldığı aktarılan açıklamada vurulan saldırgana olay yerinde ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı paylaşıldı.

Açıklamada, binada yaşayan iki kişinin de hafif yaralandığı, vurulan şahsın olay yerinde öldüğü ve yakınlarına haber verilmek üzere çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Polis yetkilisi Seb Ajei-Addoh, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

???????