Londra'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli - Son Dakika
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Londra'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Londra'da yarın düzenlenecek panel öncesi, mesajın yazılı olduğu araçlar şehrin simgelerinde dolaştı.

21.02.2025 21:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yarın düzenlenecek panel öncesi üzerinde "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" yazılı araçlar, kentin önemli noktalarında tur attı.

Başkentteki İngiltere Parlamentosu karşısında yer alan Queen Elizabeth II Centre'da yarın düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli öncesinde Piccadilly Circus, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı gibi şehrin simgesel bölgelerinde panelin mesajının yazılı olduğu araçlar dolaştırıldı.

Kentin en ünlü meydanlarından Oxford Caddesi'nden yola çıkan LED ekranlı araçlar, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Covent Garden ve Buckingham Sarayı gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.

Araçların üzerinde yazılı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı, Londra sokaklarında gezdirildi.

Londra'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlenecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenlenecek.

İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre'da gerçekleştirilecek panelin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

Panele, akademisyenler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, İngiltere Parlamentosu üyeleri, uluslararası yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katılacak.

US Middle East Project Başkanı Daniel Levy, Yahudi tarihçi Avi Shlaim, eski Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ve oyuncu Sinan Albayrak panelin konuşmacıları arasında yer alıyor.

Üç oturumdan oluşan panelin, "İnsan Hakları ve Filistin: Günümüz Dünyasında Adalet Arayışı" başlıklı ilk oturumda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlalleri ele alınarak sahadaki gerçekler ve uluslararası toplumun sorumlulukları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Söz konusu oturumda ayrıca mevcut ihlallere karşı küresel farkındalığın artırılması ve adaletin sağlanmasına yönelik ortak çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Küresel Adaletin Yeniden İnşası: BM Reformunun İnsan Haklarına Etkisi" başlıklı ikinci oturumda, uluslararası yönetişim yapılarındaki reform ihtiyacı ve küresel adaletin kesişim noktaları irdelenerek, insan haklarının korunmasında uluslararası kuruluşların dönüşen rolü tartışılacak. Ayrıca reform süreçlerinin küresel insan hakları standartlarının güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceği değerlendirilecek.

Panelin "Dijital Çağda Hakikat: Medya, İnsan Hakları ve Dezenformasyon" başlıklı son oturumunda ise dezenformasyonun yarattığı zorluklar ve medyanın hakikat ile hesap verebilirliği savunmadaki sorumluluğu tartışılacak. Ayrıca dijital platformların insan hakları söylemini şekillendirmedeki etkisi ve etik gazeteciliğin önemi değerlendirilecek.

Panel, yerel saatle 11.00-17.00'de yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli - Son Dakika

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