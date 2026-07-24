Londra'da Polis Botu Kaza Yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis botunun Westminster Köprüsü'ne çarpması sonucu 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi birimine ait bot, yerel saatle 15.40 civarında başkentin merkezindeki Westminster Köprüsü'ne çarptı.

Çarpma sonucunda yaralanan 5 polis tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi beklendiği aktarıldı. Ayrıca nehre düşen bazı polisler, daha sonra sudan çıkarıldı.

Kazanın ardından Londra Ambulans Servisi ve Londra İtfaiyesi ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Kazanın ardından çok sayıda kişi, olayın yaşandığı bölgeyi köprü üzerinden izledi. Kalabalık daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Polis, olayın ayrıntılı şekilde inceleneceğini ancak bu aşamada önceliğin kazaya karışan polislerin sağlık durumu olduğunu belirtti.