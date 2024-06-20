Londra'da Stansted Havalimanı'nda Fosil Yakıt Karşıtı Eylem - Son Dakika
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Londra'da Stansted Havalimanı'nda Fosil Yakıt Karşıtı Eylem

Londra'daki Stansted Havalimanı'nda çevre aktivistleri, özel jetlerin bulunduğu alana girerek uçakları turuncuya boyayarak fosil yakıt kullanımının 2030'a kadar yasaklanması talebinde bulundu. Just Stop Oil adlı çevre örgütü, eylemi gerçekleştiren aktivistlerin açıklamalarını kaydetti ve fosil yakıt kullanımının çevreye olan etkisine dikkat çekti. Eylemciler, daha önce de Stonehenge ve çeşitli spor etkinliklerinde benzer eylemler gerçekleştirmişti.

20.06.2024 12:13
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Londra'daki Stansted Havalimanı'nda özel jetlerin bulunduğu alana giren çevre aktivistleri, 2030'a kadar fosil yakıt kullanımının yasaklanması talebiyle uçakları turuncuya boyayarak eylem yaptı.

Just Stop Oil adlı fosil yakıt karşıtı çevre örgütünün açıklamasında, iki eylemcinin yerel saatle 05.00'te havalimanının tel örgülerini keserek özel jetlerin bulunduğu alana girdiği belirtildi.

Açıklamada, konser için ülkeye gelen ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boyalar püskürten iki aktivistin gerçekleştirdikleri eylemi ve açıklamalarını anbean kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 80'inin hiç uçağa binmediği, yüzde 1'inin ise havacılık emisyonunun yarısını ürettiği kaydedildi.

Bir özel jet kullanıcısının neden olduğu emisyonun bir ticari uçuşun ürettiği emisyondan 14 kat fazla olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bir Avrupa Birliği vatandaşının yılda ürettiği emisyonun tek özel jet uçuşundan daha az olduğu da belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Just Stop Oil sözcüsü, İngiltere'de 4 Temmuz'daki genel seçimlerden sonra göreve gelecek yeni hükümetin, fosil yakıt kullanımını 2030'da yasaklayan ve yasal olarak bağlayıcılığı bulunan "Fosil Yakıtların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması"na imza atması gerektiğini vurguladı.

"(Hükümet) Temsil ettiği insanları korumakta başarısız olursa Just Stop Oil destekçileri, Avusturya, Kanada, Norveç, Hollanda ve İsviçre vatandaşlarıyla birlikte bu yaz boyunca, hükümetler anlamlı adımlar atsın diye eylemler yapacak." ifadelerini kullanan sözcü, dünyadaki tüm fosil yakıt karşıtı çevre örgütleriyle işbirliği içinde eylemlerin süreceğini kaydetti.

Eylemcilerden Cole Macdonald da şunları kaydetti:

"İki farklı dünyada yaşıyoruz. Birinde milyarderler lüks bir hayat yaşayıp özel jetlerinde başkalarından ayrı uçuyor, diğer dünyada ise milyonlarca insan yaşanması mümkün olmayan koşullarda yaşamaya zorlanıyor."

Macdonald, varlıklı insanların yaşamının bitmeyecek bir yaz mevsiminin oluşumunu desteklediğine işaret ederek, milyarderlerin dokunulmaz olmadığını, iklim krizinin herkesi etkileyeceğini anlattı.

Bu arada, aktivistlerin uçakları boyadığı esnada kimsenin müdahale etmemesi de görüntülere yansıdı.

Stonehenge'i de boyamışlardı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptıkları eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli grubun aktivistleri, dün de İngiltere'nin Salisbury kentindeki Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş yürüyüş" adını verdikleri eylemlerle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yolları kapatarak yaptıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları eylemlerle tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserlerine, spor müsabakalarına ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına sebep olan eylemlere de imza atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Stansted Havalimanı'nda Fosil Yakıt Karşıtı Eylem - Son Dakika

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