Londra'da Türkiye Temalı Toplu İftar Düzenlendi - Son Dakika
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Londra'da Türkiye Temalı Toplu İftar Düzenlendi

Londra\'da Türkiye Temalı Toplu İftar Düzenlendi

Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen iftar etkinliğine 2000 kişi katıldı, birlik mesajı verildi.

30.03.2025 03:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ana sponsorluğunda, İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda "Türkiye" temalı toplu iftar programı düzenlendi.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkentin ünlü meydanında düzenlenen "Türkiye" temalı iftar etkinliğine, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ana sponsorluğunda düzenlenen programa ayrıca, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Westminster Belediye Başkanı Robert Rigby ve Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Omar Salha da katıldı.

İftar öncesinde meydanda kurulan platformda ezan okundu. Etkinliğe katılanlar, ezanın okunmasının ardından hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldı.

Namazın ardından iftara katılanlara yemek ikram edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Türk lokumu ve bayram tebrik notunun yer aldığı kırmızı bez çantalar verildi.

Program kapsamında, Londra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle "Anadolu'dan Mistik Sesler" başlığıyla vokal, tanbur, ud ve kanun sanatçılarından oluşan grup performans sergilendi.

"Ramazan, birlik, beraberlik ve empati kurmak için önemli bir ay"

Büyükelçi Ertaş, etkinlik dolayısıyla meydanda kurulan platformda yaptığı konuşmada, ramazanın yoksulların ve zor koşullardaki toplulukların hatırlanması ve empati kurulması için önemli bir ay olduğunu dile getirdi.

Filistin ve Sudan başta olmak üzere Müslümanların çektiği acıların da hatırlandığına işaret eden Ertaş, "Bu aylarda, çatışmalar altında acı çeken, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı nedeniyle kutuplaşan toplumlardaki kardeşlerimizi hatırlamaya devam ediyoruz." dedi.

Açık iftar etkinlikleri gibi birlik ve beraberliğin güçlendirildiği programların umut verici olduğunu söyleyen Ertaş, şunları kaydetti:

"Trafalgar Meydanı'ndan sadece Londra'ya değil, tüm dünyaya bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Bu barış ve birlik mesajıdır. Bugün aramızda Müslüman olmayan İngiliz dostlarımız da var. Onları burada bizimle birlikte ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dolayısıyla bu dayanışma ve birlik çok güçlü bir mesajdır."

"İftar, cömertliğin, nezaketin ve misafirperverliğin bir ifadesidir"

Westminster Belediye Başkanı Rigby de Londra'nın en çeşitli ve canlı bölgelerinden birinin Westminster olduğuna dikkati çekerek, bu bölgenin farklı kültürleri, gelenekleri ve inançları bir araya getirdiğini ifade etti.

Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen açık iftar programı gibi etkinliklerin bu çeşitliliği hatırlattığını vurgulayan Rigby, şunları söyledi:

"Bu akşamki buluşma, bu ilkeleri mükemmel şekilde somutlaştırarak insanları ekmeğini bölüşmek, hikayeler paylaşmak ve bizi birleştiren bağları güçlendirmek için bir araya getiriyor. İftar bir yemekten çok daha fazlasıdır. Cömertliğin, nezaketin ve misafirperverliğin bir ifadesidir. Bu nedenle, bu açık iftar etkinliğini düzenleyenleri, sadece ramazan ayını idrak eden Müslüman dostlarımız için değil, her kökenden insanın anlayış ve dostluk ruhu içinde bir araya gelebileceği böylesine sıcak ve kapsayıcı bir alan yarattıkları için takdir etmek isterim."

"Açık iftar projesine destek veren Fahrettin Altun Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Salha da açık iftar etkinliklerinin farklı toplumlar arasında köprüler kurulmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Ramazanın yaratıcı ile insan arasındaki ilahi bağı ve şükretmeyi hatırlattığını dile getiren Salha, "Ayrıca, bizden daha az şanslı olanlarla bağlantı kurmak, dünyanın dört bir yanında bu akşamki gibi güvenli alanlarda bir araya gelip bir iftar yemeğine sahip olmayan pek çok insan olduğu gerçeğini hatırlatıyor." dedi.

Dolayısıyla bu tarz programların Allah'a şükretmek için bir fırsat olduğunu dile getiren Salha, "Bu iftar etkinliği, Londra'nın kalbinde, hangi inanca mensup olursanız olun, güvenle gelip ramazanın güzelliğini kutlayabileceğinizi ve bu harika şehirdeki çeşitliliği sergileyebileceğinizi göstermek için de bir fırsat." dedi.

Salha, konuşmasında iftar etkinliklerinin düzenlenmesine destek veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), insani yardım kuruluşu Islamic Relief ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de aralarında yer aldığı sponsorlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etmek istiyoruz ve tabii ki geçen yıl, bu yıl ve umarım önümüzdeki yıllarda da açık iftar projesinde bize destek veren Fahrettin Altun Bey'e en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Tüm ortaklarımıza ve sponsorlara teşekkür etmek istiyoruz. Onlar olmadan bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz."

"İftarın düzenlendiği Trafalgar Meydanı çok ikonik bir yer"

İftar programına katılanlardan Hodan Omar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim için ramazan, insanların bir araya gelmesi, hepimizin bir araya geldiğini bilmek ve tek bir amaç için, omuz omuza durmak, Allah'a daha yakın olmak demek." ifadesini kullandı.

Açık iftar etkinliğinin de farklı millet ve inanç gruplarından insanları bir araya getirdiğini dile getirerek, "İftarın düzenlendiği bu yer (Trafalgar Meydanı) çok ikonik bir yer. Ramazanın ruhunu Londra'ya getirmemizin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ramazanın ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları aracılığıyla ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Ülkenin simgesel ve önemli noktalarında düzenlenen iftarlarla ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Türkiye Temalı Toplu İftar Düzenlendi - Son Dakika

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