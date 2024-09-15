Lösemili Çocuklar İçin Kermes Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lösemili Çocuklar İçin Kermes Hazırlığı

Lösemili Çocuklar İçin Kermes Hazırlığı

Samsun'da gönüllü kadınlar, lösemili çocuklar yararına yılbaşı kermesi için makarna yapıyor.

15.09.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) 'Altın Kız' grubu ile bir araya gelen gönüllü kadınlar, yılbaşında düzenleyecekleri kermes için yufka açıp makarna yaptı.

Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde oturan kadınlar, yılbaşında lösemili çocuklar yararına yapılacak kermes için LÖSAM'ın 'Altın Kızlar' grubu ile bir araya gelerek hamur yoğurup, yufka açtı. Açtıkları yufkalardan daha sonra makarna ve erişte yaptı. Yaptıkları makarnaların lösemili çocuklara faydalı olacağını belirten Fatma Tepe (64), "Lösemili çocuklar için burada yardım olarak çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımıza şifa olur. Allah'ım onlara iyilik ve şifa versin. Burada çocuklarımızın yararına makarna ve erişte açıyoruz" dedi.

Muradiye Bayram (62) ise "Lösemili çocuklarımıza destek amaçlı buradayız" diye konuştu.

Yalı Mahallesi'ndeki kadınlar ile güzel şeyler yaptıklarını ifade eden LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Burada oturan kadınlarımızla beraber LÖSAM'ın altın kızları toplandık. Yılbaşında kermesimiz var. Kadınlarımız, bu kermeste bizim de katkımız olsun dediler. Burada makarna yapıyoruz, erişte ve mantı açıyoruz. Ayrıca tarhana da yaptık. LÖSAM'ın altın kızları ve buranın halkı el birliği ile hamurları yoğurdular. Büyük bir heyecanla lösemili çocuklara katkıları olacak diye güzel şeyler yapıyoruz. Ben de buradan insanlara sesleniyorum. Bunları biz yaptık. Yılbaşında da bir alışveriş merkezindeyiz, gelin alın. Çocuklarımıza ilaç olsun, size de afiyet olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yılbaşı, Güncel, Samsun, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lösemili Çocuklar İçin Kermes Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Lösemili Çocuklar İçin Kermes Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement