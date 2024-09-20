LÖSEV'den Anne Atölyesi Sergisi - Son Dakika
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LÖSEV'den Anne Atölyesi Sergisi

LÖSEV\'den Anne Atölyesi Sergisi

LÖSEV'in projesiyle kanser tedavisi gören çocukların anneleri el emeği ürünlerini sergiledi.

20.09.2024 17:49
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Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin de Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.

Konyaaltı ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, proje kapsamında oluşturulan atölyede öğretici Gülizar İşbilir öncülüğünde çeşitli eğitimler alan annelerin ve hastaların el emeği ürünleri yer aldı.

Örgü ve işlemeli çanta, yastık ve şapka gibi ürünlerin bulunduğu sergiye, ziyaretçiler de ilgi gösterdi.

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, AA muhabirine, projenin çocuğu kanser tedavisi gören anneleri bir araya getirerek, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla başlatıldığını anlattı.

Projenin çok başarılı olmasının ardından zamanla bir atölyeye dönüştüğünü söyleyen Uğurel, "Anne Uğraş Atölyesi Ankara dahil 9 ilde faaliyet gösteriyor. 7 kentte atölyemiz var. Bu atölyelerde 200'den fazla annemiz ve tedavi gören kadınımız üretim yapıyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin büyük bir kısmı çocuklarımızın LÖSANTE Hastanesi'ndeki ücretsiz tedavilerine kaynak olarak aktarılıyor. Tabii ki anneler de para kazanıyorlar. Amacımız hem anneleri eğitmek hem de onların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak." diye konuştu.

Uğurel, Antalya'da da proje kapsamında 3 yıldır anneler ve yetişkin hastalar için atölye programı yürüttüklerini dile getirdi.

Atölyede 16 kadının el emeği ürünler hazırladığını belirten Uğurel, "Sergimizde de bu ürünler yer alıyor. Çantalar, yastıklar, şapkalar, işlemeli yemek takımları gibi çok güzel ürünler var. Sergimiz 3 gün boyunca açık kalacak. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Etkinlikler, Cem Kotan, Konyaaltı, antalya, Sağlık, Güncel, Kadın, Son Dakika

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