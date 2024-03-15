LÖSEV, Polatlı\'da 100 aileye ramazan kolisi dağıttı

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 aileye ramazan kolisi dağıttı.

LÖSEV'in kardeş okulu Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde gıda kolileri hazırlandı, öğrenciler gösteriler sundu.

LÖSEV İncileri Projesi Koordinatör Yardımcısı Belis Doğan Bayhan, vakıf üyelerine ramazan süresince gıda kolisiyle yardım ulaştıracaklarını belirterek, "Bugün gönüllü okulumuz Polatlı Namık Kemal Ortaokulunun ev sahipliğinde lösemili çocuklarımız için koliler hazırladık. Okulun öğrencileri de bizlere yardım etti, lösemili kardeşleri için sevgiyle emekle koliler hazırladılar. Onlar aslında birer LÖSEV İncileri gönüllüsü. Bu projeyle Türkiye genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ramazan ayında da birlik ve beraberlik duygusunu içten bir şekilde gönüllü öğrencilerimizle yaşadık." diye konuştu.

Programın sonunda LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Emre ve Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Yıldırım Güvez'e teşekkür belgesi verdi.