Lübnan'a İsrail'den Hava Saldırısı

NEBATİYE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın Nebatiye kentinin yakınlarında İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 8 Mayıs 2025.

Lübnanlı yetkililerin ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre İsrail savaş uçakları perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin dış mahallelerine bir dizi yoğun hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının iki şiddetli saldırı dalgasında Yukarı Nebatiye'nin Kefr Tebnit köyü ile Kefr Reman kenti arasındaki vadileri, yaylaları ve ormanlık alanları hedef aldığını bildirdi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)