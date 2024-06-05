Lübnan Başbakanı İsrail'in saldırı niyetini yalanladı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı İsrail'in saldırı niyetini yalanladı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı saldırı başlatmak niyetinde olduğuna dair uyarılar aldığı yönündeki haberleri reddetti. Mikati, İsrail saldırılarını durdurmak için diplomatik temaslar yürüttüğünü belirtti. Son günlerde Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

05.06.2024 13:25
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BEYRUT, 5 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı saldırı başlatmak niyetinde olduğuna dair uyarılar aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından Salı günü yayımlanan basın açıklamasında Mikati'nin bu tür haberleri reddettiği belirtilerek, bu haberlerin Lübnan üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Mikati ayrıca, Güney Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarını durdurmak için geniş bir yelpazede diplomatik temaslar yürüttüğünü de belirtti.

Son birkaç gündür basında yer alan bazı haberlerde, Lübnan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla İsrail'den uyarı aldığı ileri sürülmüştü.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı İsrail'in saldırı niyetini yalanladı - Son Dakika

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